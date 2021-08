Aut Aut Festival, ad agosto e settembre piovono autori come stelle

Prosegue la straordinaria stagione 2021 dell’Aut Aut Festival che a grande richiesta arriva nelle piazze e negli scenari più belli del Molise.

Dopo i sei appuntamenti che tra giugno e luglio hanno portato il Festival dedicato agli autori da Termoli al Teatro di Pietrabbondante, da Campomarino a Larino e fino al lago di Castel San Vincenzo ben 11 eventi sono previsti tra agosto e settembre per gli amanti dei libri e della cultura.

Dopo Pierpaolo Lala, Rocco Luigi Nichil, Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni, altri autori di caratura nazionale arrivano in Molise grazie all’Aut Aut e sono Luca Bottura, noto giornalista e innamorato del Molise e del festival che presenterà l’11 agosto a Portocannone il suo ultimo libro ‘Manifesto del partito impopolare’ edito da Einaudi e Vera Gheno sociolinguista specializzata in comunicazione digitale che ha lavorato per vent’anni con l’Accademia della Crusca, si occupa prevalentemente di comunicazione digitale; molti suoi interventi su giornali o riviste riguardano il sessismo e l’inclusività nella lingua italiana.

La rassegna culturale ideata e curata dalla giornalista Valentina Fauzia e dall’associazione Aut Aut Festival porterà in Molise anche autori di origine molisana ma che vivono fori regione come Paola Chimisso che domani sera, 5 agosto, alle 22.00 a Campomarino in Largo Santa Maria presenterà il suo ‘Base Grande 13’ e poi ancora ‘Storia di una scomparsa’ dei giornalisti Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni edizioni Fandango sarà presentato nella bellissima cornice di Piazzetta Palombo a Campobasso dove grazie alla collaborazione con il Comune sono tanti gli eventi Aut Aut in programmazione.

Alle parole si unirà la musica, perché la rassegna abbraccia tutto ciò che è autoriale e quindi spazio al dj Charles Papa nella notte di San Lorenzo, 10 agosto, con la presentazione del suo libro ‘Sette giorni’ e poi dj set sotto le stelle in Largo Santa Maria a Campomarino.

Il 12 ed il 18 agosto, l’Aut Aut Festival si pregia della collaborazione con Stefano Sabelli ed il Teatro del Loto e presenta ‘Le campane di Dante’ il 12 agosto a Guglionesi in Largo Santa Chiara ed il 18 agosto ad Agnone presso la Fonderia Marinelli. Lo spettacolo è molto suggestivo e prevede la lettura di brani della Divina Commedia da parte di Stefano Sabelli che omaggia l’autore a 700 anni dalla sua morte e il suono delle campane della nota fonderia molisana per mano di Giulio Costanzo con il talentuoso artista Ettore Marinelli.

E ancora il 25 agosto l’Aut Aut Festival sarà ospite di un’altra location bellissima, il Castello Carafa di Ferrazzano con l’autore molisano Giorgio Paglione che presenterà il suo libro ‘Lo sterno d’Italia’ edizione Rubettino e il 28 agosto l’autore marchigiano Nicola Mariuccini a Campomarino con il suo libro ‘Avrai vent’anni tutta la vita’ un viaggio attraverso gli anni del terrorismo rosso e la storia di un clamoroso errore giudiziario.

A settembre sarà ancora il tempo di Aut Aut a Campobasso con un’autrice molto amata come Simonetta Tassinari ed il suo libro ‘Il filosofo influencer’ ed il ritorno degli autori Piccinni e Gazzanni a Campomarino per il pubblico del basso Molise.

Un calendario incredibilmente ricco e variegato che offre spazio a diversi generi e autori.

“Siamo estremamente soddisfatti del successo che sta avendo l’Aut Aut Festival – spiega la curatrice Valentina Fauzia – e della straordinaria accoglienza che ci riservano le diverse amministrazioni comunali. E’ bello ritrovare il calore del pubblico che ama la cultura, i libri e lo stare insieme dopo tanti mesi vissuti nell’isolamento e nella paura. Il connubio dell’edizione 2021 tra libri e vino ha dato un’ulteriore spinta alla promozione territoriale perché chi segue il festival oltre a scoprire scorci e scenari incantevoli dal punto di vista paesaggistico e architettonico ‘assaggia’ anche il territorio attraverso uno dei prodotto d’eccellenza quale il vino e come partner abbiamo le Tenute Marta Rosa e Cantine D’uva. Chiunque vuole può entrare a far parte della grande famiglia Aut Aut tesserandosi presso il book corner al termine degli eventi per rimanere informato e aggiornato sui prossimi appuntamenti”.

IL PROGRAMMA

5 agosto – Campomarino – Paola Chimisso – Base Grande 13 – Largo Santa Maria a Mare – ore 22.00

7 agosto – Campobasso – Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni – Storia di una scomparsa – Piazzetta Palombo – ore 18.30

10 agosto – Campomarino – Charles Papa – Sette giorni – Largo Santa Maria a Mare – ore 22.00

11 agosto – Portocannone – Luca Bottura – Manifesto del Partito Impopolare – via Enrico Muricchio – ore 21.30

12 agosto – Guglionesi – Stefano Sabelli, Giulio Costanzo e Ettore Marinelli – Le campane di Dante – Largo Santa Chiara – ore 21.30

18 agosto – Agnone – Stefano Sabelli e Ettore Marinelli – Le campane di Dante – Fonderie Marinelli – ore 21.30

25 agosto – Ferrazzano – Giorgio Paglione – Lo sterno d’Italia – Castello Carafa – ore 19.00

28 agosto – Nicola Mariuccini – Avrai vent’anni tutta la vita – Campomarino – Largo Santa Maria a Mare – ore 22.00

1 settembre – Campobasso – Vera Gheno – Trovare le parole – piazzetta Palombo – ore 18.30

2 settembre – Campobasso – Simonetta Tassinari – Il filosofo influencer – Piazzetta Palombo – ore 18.30

4 settembre – Campomarino – Flavia Piccinni e Carmine Gazzanni – Storia di una scomparsa – ore 19.00