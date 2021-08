Aut Aut Festival a Piazzetta Palombo: si parte domani con Vera Gheno come ospite

Giovedì 2 settembre sarà invece la volta, sempre a Piazzetta Palombo, di Simonetta Tassinari e del suo libro “Il filosofo influencer”

Gran finale per la stagione estiva dell’Aut Aut Festival con tre appuntamenti imperdibili, due dei quali si terranno a Piazzetta Palombo a Campobasso.

Infatti, ospiti nelle date del 1° e 2 settembre a Campobasso, della rassegna ideata e curata dalla giornalista Valentina Fauzia, saranno la sociolinguista Vera Gheno e la professoressa Simonetta Tassinari.

Autori diversi per ambiti diversi, quali la linguistica e la filosofia, per una due giorni a Piazzetta Palumbo che prenderà il via mercoledì 1° settembre, alle ore 18.30, con la presentazione del libro ‘Trovare le parole. Abbecedario per una comunicazione consapevole’, di Vera Gheno.

I rapporti sociali sono fondati sulle parole, senza le quali si ridurrebbero a poca cosa. Da sempre. Ma oggi il peso delle parole è accresciuto dalla moltiplicazione e dalla pervasività dei mezzi di comunicazione e, soprattutto, dei social. Accade così che le parole, sganciate dal contatto fisico tra le persone, diventino incontrollate. Ciò ne favorisce un uso improprio e, talora, aggressivo. Con conseguenze gravissime, sul piano personale e su quello sociale, quando sfociano in “discorsi d’odio”. Riappropriarsi delle parole, del loro senso, delle loro implicazioni, della loro portata comunicativa è, dunque, l’imperativo della nostra epoca. Per farne un uso consapevole, anche ricorrendo a un abbecedario ragionato.

Giovedì 2 settembre sarà invece la volta, sempre a Piazzetta Palombo, di Simonetta Tassinari e del suo libro “Il filosofo influencer”.