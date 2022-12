Australiana, influenza da record: come curarla e i consigli dei pediatri 

Questa influenza da record si manifesta solitamente con: febbre ad esordio improvviso (anche alta), brividi, cefalea, dolori muscolari, inappetenza e sintomi respiratori come tosse, mal di gola, congestione nasale. Nei lattanti si osservano, invece, vomito e diarrea. Sono sintomi simili a quelli di altre malattie infettive (ad esempio il Covid), per cui il consiglio dei medici è quello di consultare il proprio Pediatra di fiducia.

Quanto dura l’influenza?

Il periodo d’incubazione del virus è di solito di 1-5 giorni. La durata della malattia è variabile da bambino a bambino, ma generalmente è di 5-10 giorni anche con febbre, con risoluzione spontanea nella maggior parte dei casi.

Quali sono le possibili complicanze?

L’influenza può causare serie complicanze come polmonite e miocardite, più frequenti nei bambini che abbiano fattori di rischio (come malattie croniche cardiache, polmonari, neurologiche, renali, epatiche, immunodepressione). Il consiglio è quello di far visitare il bambino in questi casi: se presenta altre malattie concomitanti, se sia molto piccolo, se stia molto male, se rifiuta di mangiare e bere.

Il bambino con influenza deve rimanere a casa?

I pediatri consigliano di tenere a casa i bambini finché non totalmente guariti, sia per una ripresa ottimale (che eviti le ricadute), ma anche per non contagiare i compagni di classe. Non basta l’assenza di febbre per definire il bambino guarito: occorre valutare se vi è ancora malessere generale o tosse insistente. In sostanza, non bisogna avere fretta. Come scritto, l’influenza può essere lunga.

Come curare l’influenza (si usano anche gli antibiotici)?

Le tre regole base rimangono: stare al caldo, far riposare, far bere e confortare il bambino. L’antibiotico non serve per curare l’influenza, ma per trattare eventuali sovrainfezioni batteriche che devono essere scoperte dal pediatra. Per alleviare i sintomi, tra cui la febbre, può essere utile la somministrazione di paracetamolo o ibuprofene e di lavaggi nasali in caso di raffreddore.

Vaccino iniettivo o spray: che differenza c’è?

Il vaccino tradizionale è un quadrivalente che contiene virus inattivati (cioè uccisi e frammentati), somministrato per via intramuscolare. Il vaccino con spray intranasale è un vaccino sempre quadrivalente, ma vivo attenuato. Contiene microrganismi vivi, ma attenuati e resi innocui. Entrambi i vaccini sono efficaci e sicuri. L’indicazione su quale prodotto usare, se sotto forma di spray o di puntura, oltre che in base all’età (il vaccino spray è indicato nella fascia 2-6 anni) e alla disponibilità delle dosi, dipende dalla decisione del medico.