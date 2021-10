Aurora Porfirio si laurea in Ingegneria Gestionale a Bologna, congratulazioni dottoressa

Un percorso di studi affrontato con sacrificio, responsabilità e soprattutto con la consapevolezza di raggiungere un obiettivo importante e significativo.

Ieri 8 ottobre 2021 Aurora Porfirio ha conseguito brillantemente la laurea in Ingegneria Gestionale presso l’Alma Mater Studiorum di Bologna. Dinanzi alla Commissione la dottoressa ha discusso un’apprezzata la tesi in Impianti Industriali dal titolo “Raccolta bibliografica degli algoritmi per il bilanciamento delle linee di assemblaggio”. Le congratulazioni alla neo dottoressa Zau per questo importante traguardo da parte della mamma Meg e del papà Antonio, dei fratelli Mattia e Serena, del fidanzato Alex, dei cognati Chicca e Giuseppe e delle nipotine Beatrice e Matilde. Ad maiora Zau!

Auguri vivissimi anche da parte di tutta la redazione de “il Quotidiano del Molise”.