Aumento delle tasse e del bollo auto all’esame della prima riunione della Giunta regionale

Prima riunione, questo pomeriggio, per la giunta regionale targata Roberti. Il governatore, con i suoi due assessori: Cefaratti e Marone affronterà il tema del deficit di bilancio. Possibile che si prenda in esame la possibilità di aumentare l’addizionale Irpef con Irap e bollo auto.

“Non puoi chiedere a Roma di aiutarti senza dimostrare di ottenere il massimo delle risorse”, ha dichiarato Roberti alla stampa al Gemelli Molise, riferendo dei primi contatti avuti in questi giorni con il governo.

La priorità è l’approvazione del bilancio provvisorio 2023, la cui mancanza blocca le attività e impedisce di far partire gli investimenti, chiedendo il cofinanziamento di opere. Ma c’è necessità di approvare anche il consuntivo 2022 e 2021, dopo l’intervento della Corte Costituzionale che ha bocciato la passata approvazione, mettendo sul piatto altri 120 milioni di debito, per ora spalmabili in nove anni, con il totale dell’indebitamento arrivato a quasi 600 milioni.

In sostanza, il risanamento dei conti non potrà che passare per un intervento del Governo e aliquote regionali al massimo. Come già accaduto per Napoli o Roma Capitale.