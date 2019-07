Aumento dei biglietti dei pullman, a breve sarà operativo: salasso in arrivo

Un avviso apparso su un autobus annuncia l’aumento del costo del biglietto. La decisione era nota, dal momento che la legge è stata approvata nel Bilancio della Regione.

«Arriva tristemente a compimento – ha commentato il capogruppo in consiglio regionale del Movimento 5 Stelle Andrea Greco – un vero e proprio salasso architettato dalla premiata ditta Niro/ Toma: aumentano i biglietti dei pullman del 40%.

In finanziaria abbiamo provato in ogni modo a fermarli, ogni sforzo è stato inutile, anche quando abbiamo proposto soluzioni di assoluto buon senso e a portata di mano.

Qui la politica non si taglia mai un quattrino e a pagare sono sempre i soliti: i cittadini».