Aumento acqua, il Tar respinge la richiesta di sospensiva dei comuni

Il Tribunale Amministrativo del Molise ha respinto la richiesta di sospensiva della delibera di Molise Acque del dicembre 2021, con cui venivano programmati gli aumenti delle tariffe idriche nei comuni della Regione. Il Tar ha fissato l’udienza di merito per l’otto febbraio 2023. Il ricorso con cui si chiedeva la sospensiva era patrocinato dagli avvocati Giuseppe Ruta, Margherita Zezza e Massimo Romano, ed era stato presentato a nome dei comuni di: Ferrazzano, Mirabello Sannitico, Campomarino, Baranello, Cantalupo nel Sannio, Santa Maria del Molise, Roccamandolfi, Pesche, San Massimo, Guardiaregia, San Biase, Sessano del Molise, Campolieto, Torella del Sannio, Filignano, Carpinone, Guglionesi, Ripalimosani, Oratino, San Martino in Pensilis, Montagano, San Giovanni in Galdo. Il Tar Molise, rilevato: “che la domanda di tutela cautelare sospensiva proposta dalla parte ricorrente non risulta sorretta dal necessario presupposto del periculum in mora, atteso che: il pregiudizio paventato dalle Amministrazioni ricorrenti si presenta carente di attualità, dal momento che la delibera impugnata ha previsto che i “conguagli correlati al presente schema tariffario (2016-2019) saranno oggetto di successivi calcoli e determinazioni dei competenti uffici della struttura aziendale dell’ARS Molise Acque”, operazioni allo stato ancora non intervenute; la stessa deliberazione prevede, inoltre, che i conguagli oggetto di contestazione “dovranno essere recuperati, a seconda dei casi, in un arco temporale non superiore ad anni 10, anche al fine di salvaguardare la sostenibilità sociale delle tariffe applicate all’utenza finale”, respinge l’istanza cautelare di sospensione degli effetti del provvedimento impugnato e fissa per la trattazione del ricorso in sede di merito, l’udienza pubblica del giorno 8 febbraio 2023”. L’Azienda Speciale Regionale Molise Acque era rappresentata e difesa dagli avvocati Ivano Saltarelli, Alessandro Botto e Luca Lombardo. Il collegio giudicante del Tar era così composto: Nicola Gaviano, Presidente Massimiliano Scalise, Referendario Francesco Avino, Referendario, Estensore.