Aumenti delle indennità a un fondo sociale: approvata la delibera in giunta

Chiarezza e no alle strumentalizzazioni, questo il messaggio di Piero Castrataro, lanciato in conferenza stampa per spiegare quello che il Comune sta facendo su questioni che hanno sollevato anche n bel po’ di polemiche. Il primo è stato il chiarimento sulle indennità degli amministratori portate al massimo. Per il sindaco di Isernia, si tratta di fondi che arrivano da Roma e che non incidono sulle casse del comune, ma c’è di più, la sua giunta ha dato vita a un fondo sociale di 50mila euro, finanziato con soldi a cui rinunceranno ogni anno i membri dell’esecutivo (video Castrataro).

Presente alla conferenza stampa anche l’assessore al bilancio, Angelo Iannone, che ha spiegato, nel dettaglio, il perchè della delibera di indirizzo inviata al dirigente del settore finanze in cui lo si invitava a modificare l’avviso pubblico.