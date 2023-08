Aumenti della benzina, in Italia le tasse più alte d’Europa: valgono più del 50% del prezzo finale

Oltre un euro sulla benzina, per l’esattezza 1,061 euro, e 921 centesimi sul gasolio. Tra Iva al 22% e accise, la componente fiscale dei carburanti in Italia vale il 56,6% del prezzo della verde e il 51,8% del diesel ed è la più alta di tutta Europa: la più elevata in assoluto per il gasolio e la seconda per la Super, dove il nostro Paese è secondo dopo la Finlandia. Con le quotazioni di petrolio e prodotti raffinati che sono salite nelle prime due settimane di agosto – si legge su Corriere.it – anche i prezzi alla pompa sono aumentati. Di quanto lo sanno bene gli italiani che si sono messi in viaggio e che il 17 agosto, in base ai dati diffusi dal ministero delle Imprese si sono ritrovati con la verde a 2,019 euro di media e il gasolio a 1.928 in autostrada, mentre nella rete stradale ordinaria si spende meno — 1.939 euro in media per la benzina e 1.827,7 euro per il diesel — ed è per questo che il primo consiglio per risparmiare è quello di fare il pieno in città, per quanto possibile.

Prezzi più bassi senza le tasse

Secondo l’associazione delle imprese di categoria (raffinazione, logistica, distribuzione) i rialzi recenti dipendono dall’aumento delle quotazioni internazionali. «Anche l’ultimo confronto con l’Europa reso disponibile dalla Commissione Ue — commenta Gianni Murano, presidente dell’Unem — evidenzia come l’aumento dei prezzi dei carburanti derivi dall’aumento delle quotazioni internazionali, in rialzo in queste ultime settimane». E per quanto riguarda il prezzo finale che si paga al distributore, Murano sottolinea i dati che «confermano che i prezzi industriali (prima delle tasse) di benzina e gasolio sono ancora inferiori rispettivamente di 2,3 e 4,5 centesimi al litro rispetto alla media europea e sono molto più bassi di quelli di Paesi come Francia, Germania Spagna, Olanda e Belgio».

I consumatori: tagliare le accise

Dunque il problema sono le tasse, quel combinato di accise e Iva che fa lievitare il prezzo. Anche ieri le associazioni dei consumatori sono tornate all’attacco. Il Codacons ha annunciato la volontà di fare una denuncia contro il ministero dell’Economia e delle Finanze con «diffida a congelare gli introiti delle accise, 2,2 miliardi, che rappresentano un’appropriazione indebita e una speculazione da aggiotaggio nei confronti dei consumatori». L’altro ieri l’associazione aveva annunciato denunce a 104 Procure e alla Guardia di Finanza. L’appello generale è tagliare subito le accise. Federcontribuenti ritiene che «il prezzo della benzina possa calare di 20 centesimi senza conseguenze negative per le casse dello Stato». E a breve lancerà una «operazione verità» sulla composizione del prezzo dei carburanti: «Metà del tuo pieno va in tasse allo Stato» con un adesivo che sarà attaccato su molti distributori. Le accise per lo Stato sono tasse fondamentali per far quadrare i conti. Tanto che nessun governo è intervenuto in maniera strutturale sulla questione. L’ultimo provvedimento è del governo Draghi, poco dopo lo scoppio del conflitto in Ucraina e la crisi con la Russia che è uno dei maggiori esportatori di greggio: da marzo a novembre 2022 ha introdotto uno sconto dell’accisa di 25 centesimi al litro, che valevano complessivamente 30,5 centesimi considerando l’Iva. Un provvedimento che il governo Meloni non ha rifinanziato e che è terminato a gennaio 2023.

Il petrolio

Che cosa dobbiamo attenderci nei prossimi mesi? Non un calo, almeno guardando alle quotazioni del petrolio. «Il mercato — spiega Gabriele Masini, direttore di Staffetta Quotidiana — è più rialzista che ribassista. Il Brent è intorno a 84-85 dollari al barile e di recente ha registrato un leggero rialzo. La domanda di petrolio salirà, in base all’ultimo report dell’Aie, e visto che la capacità di raffinazione in Europa è diminuita i mercati sono diventati molto più sensibili e reattivi a notizie che possano preludere a una scarsità, quali il fermo per manutenzione, come sarà il caso di due grosse raffinerie in Canada il prossimo autunno». In Italia l’88% delle merci che arriva sugli scaffali viaggia su strada e l’aumento dei carburanti potrebbe avere un effetto sulla spesa. Secondo un’analisi di Coldiretti, realizzata su dati del Centro Studi Divulga, il costo medio chilometrico per le merci del trasporto pesante è pari, a 1,12 euro/chilometro, più alto di Paesi come la Francia (1,08 euro/chilometro) e la Germania (1,04 euro/chilometro).