«Aumentare subito posti letto pubblici, strumenti e personale»

L’appello alla Regione Molise dei due consiglieri comunali del Pd di Campobasso, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore, per contrastare al meglio l’emergenza Coronavirus

CAMPOBASSO. I consiglieri comunali del Pd di Campobasso, Giose Trivisonno e Alessandra Salvatore, chiedono che la Regione Molise, per fronteggiare l’emergenza Coronavirus, «agisca per l’incremento dei posti letto pubblici, degli strumenti e del personale». «L’emergenza Coronavirus e, quanto al Molise, quella legata alla limitata operatività, almeno per ora, dell’ospedale San Timoteo di Termoli – scrivono sui loro profili social ufficiali – stanno mettendo a dura prova il servizio sanitario pubblico. Il Molise, come tutte le altre regioni e senza badare al piano di rientro, ha la possibilità di chiedere il rafforzamento, in termini di posti letto, personale e strumentazioni, dei reparti di terapia intensiva e rianimazione. Occorre farlo subito. Possiamo agire prevenendo situazioni critiche e/o di collasso di alcuni reparti e, comunque, abbiamo l’opportunità di ottenere risorse, umane e strumentali, che resterebbero nella disponibilità dei cittadini molisani. Sono stati chiesti questi posti? Arriveranno macchinari per la ventilazione? Si recluterà personale? Occorre farlo subito. Anche il Cardarelli dovrebbe essere munito di una struttura mobile pre-triage, attrezzata nelle sue prossimità. Non è chiaro – hanno concluso – come mai si è deciso di non allestirla. In ogni caso, tutto il personale degli ospedali molisani dovrebbe essere munito di mascherine e guanti. Occorre farlo subito».