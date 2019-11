Aumentare la propria energia attraverso il Reiki

«Questa tecnica è usata anche per migliorare il funzionamento del sistema immunitario dei malati»

Il nostro corpo, come spiegano gli esperti, è fatto di energia. Spesso però, a causa dello stress, degli impegni e della vita frenetica, quelle stesse energie si bloccano.

Come ha spiegato Barbara Giannantonio, insegnante di yoga, esistono delle tecniche per cercare di riequilibrare le proprie energie vitali. Tra queste tecniche c’è il Reiki.

«Il Reiki è una pratica spirituale usata come forma terapeutica integrativa, insieme alle cure tradizionali, per il trattamento di malanni fisici, emozionali e mentali che aiuta sia i malati ma anche chi si occupa di loro come medici, infermieri ed operatori sanitari»,