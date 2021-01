Aumentano i positivi in Medicina, altri 4 contagi tra sanitari e pazienti: il totale in reparto è di 36

Continua ad allargarsi il cluster nel reparto di medicina presso l’ospedale Cardarelli di Campobasso. Man mano che vengono ripetuti i tamponi escono fuori altri positivi.

Oggi, lunedì 18 gennaio, sono stati riscontrati ulteriori 4 casi di contagio: 2 infermieri, 1 ausiliare e 1 paziente. Il totale dei positivi in medicina sale dunque a 36.

Risultano contagiati il primario del reparto, 2 medici, la caposala, 8 infermieri, 1 ausiliare e 23 pazienti. Una situazione che si fa sempre più difficile con il passare dei giorni. E da considerare anche che all’interno dello stesso ospedale, che ricordiamo essere unico centro Covid regionale e unico hub per le malattie tempo dipendenti, ci sono positivi anche in chirurgia: in quest’ultimo reparto non dovrebbero essere superiore a 30 unità. Quindi i contagi nei reparti ordinari dovrebbero essere circa 60, ai quali vanno aggiunti i 70 ricoverati presso i reparti Covid. E’ questo probabilmente il momento più difficile per i sanitari del Cardarelli di Campobasso.

Nei reparti di Medicina e Chirurgia, come noto, c’è lo stop ai ricoveri programmati e le urgenze vengono dirottate nei reparti Covid free.