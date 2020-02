Aumenta il prezzo delle “bionde”. I fumatori: penalizzano solo noi

Da oggi 18 febbraio il prezzo di diverse marche di prodotti del tabacco registra un sensibile aumento. In molti casi il rincaro è di 20 centesimi per il pacchetto da 20 sigarette. Una brutta sorpresa per i fumatori. Le tasse sulle sigarette e i graduali rincari imposti negli ultimi anni non hanno scoraggiato i fumatori: il consumo resta più alto del previsto, anche tra i giovani. Lo scopo non è solo quello di garantire entrate fiscali maggiori agli Stati membri della Ue, ma soprattutto quello di renderle più efficaci nel disincentivare i consumi. Le reazioni dei clienti in bar e tabacchi non sono state affatto positive e serpeggia il malumore fra i fumatori che attribuiscono a questo nuovo aumento l’ennesimo tentativo di fare cassa.