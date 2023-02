Aule allagate, Castrataro chiude la scuola San Giovanni Bosco fino all’11 febbraio

Per ragioni di tutela della pubblica incolumità, il sindaco di Isernia, Piero Castrataro, con propria ordinanza n. 29/2023 ha disposto, dall’8 all’11 febbraio, la chiusura dell’Istituto Comprensivo San Giovanni Bosco, ubicato presso la struttura privata della società Domus, in via Umbria. La decisione è nata da una criticità verificatasi questa mattina a causa di problemi all’impianto idrico dell’edificio, con conseguente allagamento delle aule. Tale situazione ha reso necessario emettere la menzionata ordinanza, finalizzata alla sicurezza della popolazione scolastica e del personale che opera nell’istituto.