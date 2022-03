Augurissimi Maestro

I più sinceri auguri ed in bocca a lupo per una radiosa carriera al maestro Nicola Di Grazia, che questa mattina ha concluso il percorso di studi in composizione Jazz presso il Conservatorio di Musica Lorenzo Perosi di Campobasso, con 110/110 e lode. Nella foto lo vedete discutere la tesi insieme alla commissione dove si notano il maestro Napolitano, il maestro Bucci, il maestro Nini, il direttore Magrini. Un abbraccione da Enzo Cimino, la mamma Gina, la nonna, il fratello Francesco, gli zii, parenti tutti.

