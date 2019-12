“Auguri per il Santo Natale” dagli allievi CTA di Venafro dal palco dell’Ara Pacis di Cassino

La città, Venafro, purtroppo è priva di struttura idonea ad accogliere spettacoli teatrali, il vicino capoluogo provinciale, Isernia, richiede costi consistenti per ospitare iniziative artistiche ed allora da CTA, il Centro di arte varia di Venafro che raccoglie diverse decine di allievi ambosessi, si è optato per la vicina cittadina ciociara di Cassino. E lì, sulla cui collina sorge l’Abbazia tanto cara a San Benedetto, fanciulli, piccoline, giovani e adulti molisani si sono esibiti sul palco dell’Ara Pacis sfoggiando prestazioni artistiche di tutto rispetto e meritando gli scroscianti applausi della sala. Recitazioni, schetch, canzoni, musiche, coreografie e balli hanno deliziato tantissimo i presenti, soddisfacendo in primis i diretti protagonisti, vale a dire gli allievi di CTA, che dal palco dell’Ara Pacis del centro del basso Lazio hanno augurato a tutti un Buon Natale all’insegna dell’arte, dell’amore e della convivenza. Né è mancato al termine il momento di solidarietà verso chi soffre ed ha bisogno dell’aiuto degli altri per superare i momenti difficili e riprendere a vivere alla grande.

Tonino Atella