Auguri nonna Giovanna per le tue 87 primavere!

Figlia, madre, moglie, nonna e bisnonna: Giovanna Iacobacci. La vita di questa donna che vedete in foto iniziò 87 anni fa a Toro. Era l’11 febbraio del 1936. Tempi difficili, tempi in cui non c’era (e non c’è) da vergognarsi di dire se qualcuno “faceva la fame”. Ma i molisani sono tosti, sanno rialzarsi, affrontare le difficoltà e trasformare il futuro in un domani migliore. Ha costruito una famiglia assieme al compianto marito Domenico Cofelice.

Mamma di Rosita, Antonella e Roberto, nonna di Domenico e Giuseppe, Maria Luisa e Giordana, Antonio e Mariella, bisnonna dei figli dei nipoti, troppi per ricordarli tutti. Auguri nonna Giovanna, ti aspettiamo per i 90 e chissà quanti altri ancora!