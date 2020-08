Auguri Michele per i tuoi 30 anni

I compleanni sono traguardi importanti, sono la somma di emozioni che compongono il nostro essere. Oggi è il “TUO GIORNO SPECIALE”, la somma parziale di un futuro ancora tutto da vivere. Che tu possa sempre sognare in grande, sorridere sempre delle piccole piccole cose e custodire tutto come un tesoro. Tutti quelli che ti sono vicino non chiedono altro per te che tu possa essere felice con il cuore. Tantissimi auguri per i tuoi 30 anni!!!!!!! Da Sere e la tua famiglia.