Auguri di cuore ed un abbraccio fortissimo alla neo centenaria Giovannina Placella in Timpani

Cento candeline per la Signora Giovannina Placella in Timpani, per una vita apprezzata parrucchiera a Venafro. La donna, lucidissima nella mente, in ottima salute e col sorriso che le è proverbiale, le ha appena spente nella propria abitazione di Prata nell’alto casertano al confine col Venafrano, attorniata dalla gioia del marito Domenico Timpani e dai sorrisi della figlia Lucia e del genero Piero Cannas, oltre che dalla simpatia dei suoi compaesani che tanto le vogliono bene. Anche questa testata si associa agli auguri unanimi per la Signora Giovannina, abbracciandola e stringendola con affetto.