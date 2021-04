Auguri di cuore agli sposi Giosuè Fernando Mezzapelle e Veronica Adovasio

Camponarino-Montorio nei Frentani. L’amore e il rispetto non cambiano affatto col matrimonio: siete marito e moglie ma questo non cambierà assolutamente nulla nel vostro rapporto. Tantissimi auguri per le vostre nozze, che voi possiate essere sempre felici e sorridenti come siete sempre stati. Auguri di cuore a Giosuè Fernando Mezzapelle e Veronica Adovasio che sabato 17 aprile 2021 si sono sposati nella chiesa di Santa Maria Assunta a Montorio nei Frentani da parte delle famiglie e di tutti i parenti.