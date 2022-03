La classe 1972 di Santa Croce di Magliano augura buon compleanno a Erminio Di Paola che oggi – 29 marzo 2022 – arriva al fantastico traguardo dei 50 anni! Sono lontani gli anni in cui, da discolo com’eri, non perdevi l’occasione per fare scherzi. Ora sei tra coloro che non si tirano indietro quando si tratta di mettersi a disposizione della comunità per mantenere vive le tradizioni. Tantissimi auguri!