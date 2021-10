Auguri Danilo per la laurea in Pianoforte Jazz

Una giornata speciale per Danilo Minichillo che ha conseguito con ottimi voti la Laurea in Pianoforte Jazz presso il Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso.

A lui vanno i miei migliori auguri per aver raggiunto questo secondo traguardo dopo la prima Laurea nel 2015, sono orgogliosa del suo percorso nello studio e nel lavoro.

È un ottimo musicista e non può far altro che brillare nel suo campo, suo padre che lo guarda da lassù sarà sicuramente fiero di lui come noi tutti. E’ titolare di una sua scuola di musica nel paese natale (Trivento) e ha una sua band per eventi privati e pubblici. Oggi ha aggiunto questo grande tassello nella sua vita professionale e gli auguro tutto il meglio che la vita possa offrirgli. Auguri da Veronica! E dal Quotidiano del Molise!