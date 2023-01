In una divertente cornice, ha festeggiato i suoi splendidi 18 anni Alice Gualdieri. Non senza emozione la mamma Florinda e il papà Antonio hanno condiviso con orgoglio l’amore per la loro “piccola” , con i nonni, con i parenti e con gli amici. Ma è da “lassù”, che arrivano gli auguri speciali da chi continua a guidarla e amarla.