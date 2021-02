Auguri Alex per i tuoi 31 anni!

Ci è piaciuto molto l’augurio che una mamma ha condiviso su facebook per felicitarsi con suo figlio Alex che compie gli anni. Con voi abbiamo voluto condividere questo messaggio che è emozionante e, perché non unirsi agli auguri di una mamma che alla fine del messaggio scrive in maiuscolo: “TI VOGLIO TANTO BENE”.

“Al più grande uomo dalla mia famiglia che oggi sono 31 anni che mi fai una mamma fiera di te, del modo come sai affrontare la vita ogni giorno lottando contro tutto e tutti , mi fai piangere perché non posso offrirti di più e felice perché sai dimostrare a essere un vero uomo in tutti punti di vista e in tutti disagi della nostra vita.”