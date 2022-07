Auguri al venafrano Mauro Mugnolo, neo dottore in Scienze Nutraceutiche

“Parametri di qualità degli oli di semi di canapa”. E’ il titolo dell’interessante tesi di laurea sperimentale in

Chimica e Tossicologia degli alimenti conseguita brillantemente dal venafrano Mauro Mugnolo presso il

Dipartimento di Farmacia del corso di Laurea in Scienze Nutraceutiche dell’Università Federico II di Napoli.

Un tappa accademica che attesta la valenza del giovane e l’impegno profuso negli studi. Ai genitori Sonia e Pietro, al fratello Davide e ai parenti i rallegramenti sinceri per l’ottima perfomance del loro congiunto, al

neo dottore Mauro gli auguri per una brillante carriera professionale, arricchiti da un meritatissimo “ad

maiora!”.