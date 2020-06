Auguri al venafrano Giovanni Luminiello, neo Ingegnere Civile presso l’Università degli Studi di Perugia

Presso il Dipartimento di Ingegneria civile ed ambientale dell’Università degli Studi di Perugia si è appena laureato in Ingegneria Civile il venafrano Giovanni Luminiello, giovane simpatico ed assai dinamico. Ha conseguito la Laurea Magistrale discutendo la tesi sperimentale “Analisi numerica di pannelli in muratura rinforzata con intonaco armato e stima dei relativi coefficienti di miglioramento”. Ai consensi finali della commissione esaminatrice ha fatto seguito l’enorme soddisfazione di mamma e papà, la prof.ssa Maria Pilla ed il dr. Tonino Luminiello, del fratello Giuseppe e del nonno Giovanni Pilla. Al neo ingegnere gli auguri di questa testata per una carriera professionale ricca di soddisfazioni e positività.