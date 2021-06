Auguri al parroco emerito don Angelo Castelli

Buon compleanno e un grazie a Dio per la sua vita, donata alla Chiesa in un servizio ricco di carità e preghiera.

Tutti siamo grati per il suo cammino instancabile, dedicato ad annunciare la Buona Novella e ad indicarci con le parole e con la testimonianza la vera gioia: l’incontro con Cristo Gesù.

Il pane spezzato, il perdono, il servizio, la perseveranza sono gli insegnamenti che don Angelo radica nella Parola e nella preghiera perché di Cristo Gesù possiamo essere testimoni autentici.

Comunità pastorale: Santa Croce, Colletorto, San Giuliano, Bonefro.