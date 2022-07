Si è laureato oggi Simone Lustrato presso il Politecnico di Torino, facoltà di Ingegneria civile- struttura, con il massimo dei voti e la Lode. Simone ha discusso con professionalità la tesi in “Studi di sistema di rinforzo con piastre in acciaio per selle Gerber di travi in c.a e c.a.p.”. Congratulazioni al neo ingegnere dalla sua famiglia!