Auguri al campione Fausto Carlone

Compie oggi 2 agosto appena 60 anni Fausto Carlone, body builder molisano originario di Larino ma residente a Casacalenda da molti anni. Nella sua lunghissima e proficua carriera agonistica, ha vinto i Campionati Regionali, i Campionati del Centro-Italia, i Campionati Italiani, gli European Championships IBFA, in un excursus che lo ha incoronato Vice Campione del Mondo nel 2001 (World Championships IBFA cat. Tall). Dopo tale gara, il campione Carlone si è ritirato dall’attività agonistica continuando sempre a mantenere un amore viscerale per i manubri e i bilancieri, per il body building che resta lo sport della sua vita. Per questo, Carlone è stato recentemente insignito dell’Encomio al Talento riservato ai molisani che si sono particolarmente distinti anche per meriti sportivi conferitogli da parte dell’associazione nazionale “I Borghi dello Sport”. A lui, a Fausto, il Campione, un caro augurio di buon compleanno e di lunga e felice vita da parte della sua famiglia e degli amici che gli vogliono bene.