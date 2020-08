È arrivato il traguardo importante anche per Luigi Petruccelli, con tutte le aspettive, i propositi e i desideri che porta con sè il raggiungimento della maggiore età. “Che l’ingresso nel mondo degli adulti sia per te, un momento determinante per intraprendere percorsi di vita”. Auguri per il 18esimo compleanno a Luigi dal papà Raffaele Jerry, dalla mamma Antonella, dal fratello Salvatore, dagli affettuosi nonni, zii e cuginette. Agli auguri da parte di tutti gli amici, si associa anche la redazione de “Il Quotidiano del Molise”.

Auguri al 18enne di Sant’Elia a Pianisi, Luigi Petruccelli Indietro 1 di 2 Avanti