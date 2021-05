Auguri agli sposi Giovanni Cutolo e Luisa Campitelli

Lanciano-Montenero. Una storia di amore densa di emozioni, tanti momenti condivisi, un’intesa costruita giorno dopo giorno, mano nella mano. Follemente innamorati l’uno dell’altra Giovanni Cutolo e Luisa Campitelli si sono uniti in matrimonio davanti al Signore nella storica Cattedrale della Madonna del Ponte a Lanciano. Ai giovani sposi gli auguri più affettuosi dalle famiglie, dai testimoni e da tutti gli amici. Un pensiero speciale dalle suore, dagli ospiti e da tutto lo staff della casa di riposo-Rsa per disabili “Villa Santa Maria” di Montenero di Bisaccia della quale Giovanni è responsabile molto apprezzato da tutti per la sua umanità e professionalità. Non finisce qui… i festeggiamenti sono solo rinviati al prossimo 22 agosto a ‘La Castellana’ di Treglio.