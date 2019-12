Auguri a Vittorio Scarano per il conseguimento del Master primo livello in “Professionisti nella Scuola e nella Pubblica Amministrazione, tra saperi, abilità e certificazioni”, presso l’Università degli Studi del Molise. Il lavoro finale, dal titolo “Dinamiche simboliche e relazioni sociali: la comunicazione artistica”, ha trovato spunto, oltre che dagli esami sostenuti durante il master, anche dalle due lauree magistrali già conseguite, in Comunicazione Sociale e Istituzionale e in Letteratura e Storia dell’arte. Il relatore è stato il prof. Pier Paolo Bellini. Complimenti per questa nuova tappa raggiunta della carriera universitaria. A Vittorio gli auguri dell’intera redazione del Quotidianomolise.