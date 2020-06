Auguri a Veronica per i suoi 18 anni

«Ho chiuso gli occhi per un istante e la mia piccola bambina si e trasformata in una donna… Ora non posso tenerti più in braccio ma ti terrò sempre nel mio cuore Mi hai dato mille ragioni per essere fiera di te … a volte non capirò le tue scelte a volte non riuscirò a farti cambiare idea e a volte non saremo d’accordo ma non ci sarà mai e poi mai una volta che non sarò dalla tua parte sua nel bene che nel male perché tu sei una parte di me la migliore …. non dimenticare mai quanto ti voglio bene sono orgogliosa di te ascolta sempre il tuo cuore Ti amo». A Veronica auguri anche dalla redazione de Il Quotidiano del Molise.