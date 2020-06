FOSSALTO. Aver attraversato il secolo e superato i cent’anni di vita per poi affrontare anche la pandemia causata dal Coronavirus e spegnere 104 candeline non è da tutti. Ma con la dolcezza e la determinazione che da sempre la contraddistinguono, Agnese Granitto di Fossalto ha raggiunto, nonostante le mille avversità che le vita le ha riservato, ben 104 primavere. La nonnina del paese che ha dato i natali al massimo poeta dialettale molisano, Eugenio Cirese, vive in contrada S.Agnese, assistita con amore dal figlio Giovanni. Ancora autonoma e lucida, ha accolto in casa con gioia il sindaco Saverio Nonno che, a nome della comunità, ha voluto consegnarle una targa ricordo ed un omaggio floreale per esprimere stima ed affetto in occasione del suo speciale compleanno. “Con slancio verso il futuro e piena di speranza, si augura di vivere ancora a lungo. Perché la vita è il più prezioso dei doni” ha racccontato il primo cittadino. Agnese si conferma la nonnina più longeva di Fossalto, nata in paese il 4 giugno del lontano 1916. Appena il mese scorso un’altra nonna, Domenica Brienza, ha soffiato forte sulle sue 101 candeline, anche lei in splendida forma. Ad oggi sono due dunque le ultracentenarie in un borgo che conta poco più di 1.200 anime. Bisognerà aspettare il 2021 per festeggiare il prossimo centenario e poi ancora qualche mese per riunirsi intorno ad un’altra fossaltese che raggiungerà cento primavere. In tempi più o meno recenti, l’anno che ha visto ben quattro fossaltesi spegnere cento candeline è stato il 2014. ag

Auguri a nonna Agnese per le sue 104 candeline! Indietro 1 di 2 Avanti