Auguri a Milena Maisto, neo laureata in pianoforte al Conservatorio Perosi

La musica e Venafro. Un binomio da sempre vincente, positivo e fortunato. La conferma arriva dalla 20enne venafrana Milena Maisto, appena diplomatasi in pianoforte al Conservatorio “Lorenzo Perosi” di Campobasso, con i pieni consensi della commissione esaminatrice. Una crescita artistico/musicale quella di Milena iniziata in tenerissima età, cementatasi nel corso degli anni a fronte di passione, rinunce e sacrifici, confortata dalla vicinanza di papà Peppino, a sua volta valido trombettista, di mamma Anna Laura De Micco, docente delle scuole statali, e della sorella Eleonora, apprezzata violinista in erba, ed oggi ripagata da un riscontro professionale quanto mai lusinghiero. Alla giovane Milena, studentessa universitaria ed apprezzata insegnante di piano nella Jam Session School di papà Peppino, i rallegramenti sinceri per il lusinghiero traguardo appena raggiunto e gli auguri per un brillante futuro artistico.

Tonino Atella