Auguri a Maria Giovanna D’Alessandro per le sue 100 “primavere”

Una comunità in festa si è stretta con affetto intorno a zia Giovannina che ha spento oggi cento candeline. La nonnina di Gambatesa Maria Giovanna D’Alessandro, classe 1923, è stata circondata in questo giorno speciale dal calore di familiari e conoscenti che hanno voluto omaggiarla per l’invidiabile traguardo raggiunto. Prima di otto figli, Giovannina ha trascorso l’infanzia dividendosi tra gli impegni di casa e lavoro, ha cresciuto i fratellini, accudito il bestiame, lavorato nei campi sin dalla più tenera età. Gli anni duri della seconda Guerra mondiale sono stati anni di gioia per Maria Giovanna, che è convolata a nozze con il suo Agostino. Si è quindi trasferita da sposata nelle campagne che sovrastano l’amato santuario della Madonna della Vittoria dove si recava, quando poteva, a recitare “le cose di Dio”, come ancora oggi definisce il Rosario. Donna forte, autoritaria, ma anche mamma e nonna affettuosa. Ha cresciuto tre figli con non pochi sacrifici, visti i tempi difficili. Vedova da trent’anni, la nostra nonnina ha perso anche la sua prima figlia, prima di trasferirsi definitivamente in paese, a Gambatesa.

Oggi sente il peso del suo secolo di vita, con la vista che fa i capricci e la memoria che non è più quella di un tempo. Ma trova conforto in una fede solida che continua a sostenerla nelle lunghe giornate. Giorni che trascorre in compagnia dei familiari, recitando il Rosario (quello proprio non lo dimentica), ascoltando la messa in televisione e, quando è possibile, scambiando qualche chiacchiera con le vicine che vengono a farle visita. Elisir di lunga vita? La tenacia. Ma tanto ha fatto la genetica dato che sua mamma, Concetta, è vissuta 100 anni e 8 mesi. La buona cucina sicuramente ha aiutato, era infatti un’ottima cuoca. Ingredienti poveri, piatti semplici. Ma conditi con tanto amore. A zia Giovannina gli auguri più affettuosi anche dalla redazione de “Il Quotidiano del Molise”.