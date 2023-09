Auguri a Maria Felicia Pizzuto “Felicetta” per i suoi 100 anni

La Parrocchia dei Ss. Giorgio e Leonardo di Campobasso festeggia Maria Felicia Pizzuto (Felicetta) per i suoi 100 anni di vita. Al mattino il parroco don Luigi Di Nardo ha celebrato presso il cortile della sua abitazione in via Ziccardi una S. Messa di lode e diringraziamento al Signore per il dono della longevità di una sua cara sorella sempre impegnata a servizio della comunità. Nel pomeriggio il figlio Giovanni organizza un momento di convivialità fraterna insieme con i parenti e numerosi invitati della parrocchia. A Felicetta i più fervidi auguri di salute e di ogni bene, nel nome del Signore anche da parte della redazione del Quotidiano del Molise.