Auguri a Lucia Venditti e Vincenzo Salvatore, 45 anni di matrimonio

Gran bel traguardo per i coniugi Lucia Venditti e Vincenzo Salvatore di Venafro che hanno appena festeggiato il 45° del loro fortunato e felice matrimonio. L’hanno fatto brindando in un noto locale di contrada Le Piane ad Isernia, attorniati dalla felicità della figlia, la prof.ssa Serena, e del nipotino di quattro anni Alessandro. Alla sig.ra Lucia ed a Vincenzo, che per l’occasione ha donato alla moglie tantissime rose rosse e del quale è notoria la passione per le due ruote della Ducati, gli auguri più sinceri e calorosi per l’ottima tappa della loro vita di coppia, coi migliori auspici per altri fortunati traguardi futuri.