Auguri a Giulia Cardarelli di Venafro per la brillante laurea in Scienze Umane e Sociali della Salute all’’Università Statale di Cassino

Confetti rossi e tanti sorrisi in casa Cardarelli a Venafro per il titolo accademico conseguito all’Università Statale di Cassino dalla figlia Giulia. La giovane si è brillantemente laureata in Scienze Umane e Sociali della Salute all’Ateneo cassinate, raccogliendo i meritati consensi della commissione esaminatrice ed incassando le affettuose congratulazioni e gli abbracci di mamma Filomena Gentile, del papà Ernesto, per anni organizzatore delle festività patronali venafrane ed oggi promotore degli appuntamenti civili in onore della Madonna del Carmine sempre a Venafro nonché tuttofare nell’Us Venafro di calcio, del fratello Mario e di amiche ed amici. Alla giovane e simpatica Giulia giungano anche dal nostro giornale i più sinceri rallegramenti per il titolo appena conseguito e per una vita futura ricca di gioie e soddisfazioni.

T. A.