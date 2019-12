Auguri a Don Nello Bonato che oggi spegne 88 candeline

Attorniato da amici ed estimatori Don Gaetano (Nello) Bonato, Canonico della Cattedrale di Isernia, spegne oggi, sabato 14 dicembre, le sue prime 88 candeline. Un traguardo bellissimo che l’uomo di Chiesa intende festeggiare con amici ed estimatori celebrando nella chiesetta dell’Acqua Zolfa ad Isernia, rito preceduto dal Santo Rosario. “Ringrazio Dio e i miei genitori per il dono della vita -scrive Don Nello- ed invito quanti mi conoscono a partecipare alla mia gioia”. Don Bonato, che oggi vive a Pesche, arrivò in Molise negli anni ’60, quando fu Rettore dell’allora Seminario Vescovile di Venafro prima di trasferirsi in altre Parrocchie della Diocesi d’Isernia/Venafro. A Don Nello gli auguri per nuovi fortunati traguardi.

Tonino Atella