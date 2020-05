Auguri a Carlo e Mercurio. Amici e… quasi fratelli

Nascere lo stesso giorno dello stesso anno, nello stesso paese (Toro).

Non avere legami di parentela, eppure sentirsi quasi fratelli.

Non ha prezzo!

Così come sono impagabili i sorrisi di Mercurio Tucci e Carlo Fracasso che oggi 26 maggio 2020 compiono gli anni. Volete sapere l’età? Io non ve la dico, è scritta sulla torta che, questi due amici da sempre, hanno voluto tagliare insieme per festeggiare, nonostante questo periodo di grande difficoltà.

Auguri Carlo, auguri Mercurio. Meglio non aggiungere altro, sennò scende pure una lacrima… di gioia però!