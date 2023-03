Auditorium sold out per Guy Pratt e i Pink Floyd Legend

Pubblico entusiasta per l’evento promosso dalla Regione Molise e organizzato dalla Fondazione Molise Cultura nell’ambito di Palcoscenici Molise. Ieri sera l’Auditorium Unità d’Italia di Isernia ha ospitato il concerto Pink Floyd Legend – The real Pink Floyd experience con la partecipazione di Guy Pratt, ex bassista dei Pink Floyd e del progetto live in tour di Nick Mason Saucerful of Secrets. Il musicista tornerà in Molise come protagonista del film “Il monaco, la sirena e il Molise”, una cooproduzione italo britannica per la regia di Mark Sheperd.

