Auditorium di Isernia, presto sede di un “Museo emozionale”

L’Esecutivo di palazzo San Francesco aggiunge un altro tassello al percorso di definizione delle attività interne all’Auditorium Unità d’Italia. Lo fa con l’approvazione del progetto esecutivo per la realizzazione del “Museo emozionale”, che sarà ospitato in un’ala al primo piano del corpo principale della struttura.

L’intervento, finanziato dal Programma di Riqualificazione Urbana e Sicurezza delle Periferie, il cosiddetto Bando Periferie, rientra nelle opere di completamento e rifunzionalizzazione, con adeguamento a fini culturali, educativi e didattici dell’edificio.

L’obiettivo è quello di realizzare un Museo Multimediale-digitale sulle Origini e le Innovazioni del Territorio.

Uno spazio privo di reperti materiali ed oggetti tangibili, ma connotato da profondità conoscitiva, multisensoriale e divulgativa.

Sono previsti allestimenti ed arredi in grado di dare vita ad una realtà museale altamente immersiva e interattiva, munita di tecnologie e sistemi innovativi capaci di creare coinvolgimento, partecipazione e suggestioni con contenuti che potranno essere personalizzati sulla base delle interazioni degli utenti.

L’alta flessibilità delle tecnologie favorirà la creazione di allestimenti variegati, partendo dalle radici della nostra civiltà, ma offrendo anche la possibilità di ospitare altri generi di mostre.

Un salto nel futuro, dal grande valore esperenziale e con interessanti potenzialità di natura didattica e formativa.