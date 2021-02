Audi nera sospetta si aggira per il paese, il Comune mette in allerta i cittadini

“È stata avvistata questo pomeriggio, lungo le strade del paese, – ha comunicato il sindaco di Sant’Elia a Pianisi – un’autovettura sospetta. Si tratta di una Mercedes nera con vetri oscurati targata FB098GN. Il numero di targa non risulta valido e tantomeno riconducibile al veicolo.

L’autovettura è stata avvistata anche nel Comune di Pietracatella, dal quale provengono le fotografie.

Le Forze dell’Ordine sono state avvisate tempestivamente. Ci è giunta segnalazione che, gli individui in questione, hanno suonato al citofono di un’abitazione di Sant’Elia fingendo di chiedere informazioni. Ciò al fine, con estrema probabilità, di verificare che vi fosse qualcuno in casa. Invitiamo tutti i cittadini a prestare la massima attenzione e, in caso di ulteriore avvistamento, ad avvisare immediatamente le autorità competenti.”