“Attraverso il Molise” cercando gli angoli più nascosti della nostra regione

Attività week end del 10 e 11 luglio

Cercare gli angoli più nascosti del nostro territorio e scoprire ogni giorno le bellezze del Molise. Questi sono gli obiettivi dell’associazione Attraverso il Molise. Le attività sono sempre più frequenti e le persone che visitano la nostra regione hanno sempre più “fame” di molisanità.

Il programma del weekend è denso e ricco di avventura. Sabato 10, oltre alle attività giornaliere di caccia al tartufo, e-bike e escursioni a cavallo, è previsto il trekking verso la Montagnola Molisana, una delle aree naturalistiche più belle del Molise, meta ideale per le attività outdoor. Dal lato più orientale, quello di Frosolone, si raggiungerà Colle Gonfalone per una full immersion nella natura selvaggia tra faggete, antichi insediamenti umani e boschi incontaminati.

Domenica 11 sono ben quattro le proposte per chi non riesce proprio a star fermo. Oltre all’esperienza tra le meraviglie del parco fluviale di Carpinone, l’associazione Attraverso il Molise propone il trek nel territorio di Roccamandolfi, toccando il Ponte Tibetano, il Castello Maginulfo eil borgo della “diva del Molise”. Domenica mattina è previsto anche il percorso “Alto Molise Monte Campo”: da Prato Gentile si prosegue su un sentiero panoramico – ospitante orchidee selvatiche e presenza di tholos- per poi giungere sulla vetta di Monte Campo, la vetta dell’Alto Molise. Al rientro, ragazzi/e e bambini/e potranno cimentarsi con i giochi del Parco Avventura.

La novità di questa settimana riguarda la canoa: Trek e Canoa domenica mattina nel lago di Castel S. Vincenzo. Un punto di vista unico per ammirare l’imponenza dei monti circostanti.

Molte delle attività sono “family friendly”, adatte a tutti, anche ai piccoli e i 4 zampe sono sempre benvenuti purché pacifici e abituati al guinzaglio.

Per maggiori informazioni è possibile visitare i canali Facebook e Instagram di Attraverso il Molise.