Attraversamento pedonale troppo alto, iniziati i lavori di ripristino

Dopo le ripetute lamentele dei conducenti, l’intervento era stato annunciato lo scorso marzo in occasione dell’inaugurazione del ramo “C” del sovrappasso pedonale fra il Terminal bus e via Vico

«Abbiamo avuto lamentele da parte di molti automobilisti per questo attraversamento pedonale che è stato realizzato dalla stessa impresa (quella che si è occupata dei lavori dell’ultimo tratto, il ramo “C”, del sovrappasso pedonale fra il Terminal bus e Via Vico, ndr) che dovrà, invece, rifarlo perché non è rispettoso di una norma ed è troppo alto. A breve, dunque, partiranno questi lavori di rifacimento». Era l’11 marzo scorso quando il sindaco di Campobasso, Roberto Gravina, nella conferenza stampa con cui si inaugurava l’opera in questione, annunciava anche il rifacimento dell’attraversamento pedonale in prossimità della rotonda di largo Leandro Carile che si è iniziato da qualche giorno.

Una squadra di operai è intenta a riportare il manufatto alle dimensioni prescritte dall’articolo 179 del Decreto Legislativo numero 495 del 1992 (regolamento di esecuzione del Codice della Strada), ovvero di larghezza pari a 60, 90 o 120 centimetri (se istallato su strade residenziali con limiti di velocità di 50, 40 e 30 Km/h) e di altezza pari rispettivamente a 3, 5 e 7 cm dal piano stradale. Con la speranza che, al termine dei lavori di ripristino, il conducente e gli eventuali passeggeri dei veicoli, non sobbalzino più per l’effetto di questa segnaletica stradale.