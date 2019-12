Attraversa la strada, pedone investito

CAMPOBASSO. Una persona è stata investita in via Manzoni nella mattinata di oggi, giovedì 19 dicembre, ed è stata trasportata al Pronto Soccorso dell’ospedale Cardarelli. Le sue condizioni sono state valutate da codice giallo, quindi non gravi. Probabilmente, l’asfalto reso viscido dalla pioggia caduta nelle ultime ore e la scarsa visibilità potrebbero essere tra le cause che hanno impedito all’automobilista di evitare l’impatto con la persona in una strada a doppio senso di marcia e, peraltro, non nuova ad incidenti di questo tipo a causa dei numerosi accessi a negozi e abitazioni – spesso non eseguiti con la prudenza dovuta – e al parcheggio consentito da ambo i lati.