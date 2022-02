Attrattività dei borghi molisani: Bojano candida Civita Superiore

di Marika Galletta

Mediante il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza – Turismo e Cultura – Investimento 2.1 “Attrattività dei borghi”, linea di azione A, il Ministro della Cultura ha trasmesso ai Presidenti delle regioni e delle province autonome le linee di indirizzo sulle modalità attuative dell’intervento finalizzato alla selezione di un progetto pilota per la rigenerazione culturale, sociale ed economica dei borghi a rischio di abbandono e abbandonati, caratterizzati da un indice di spopolamento progressivo e rilevante individuato dalla Regione, d’intesa con i Comuni.

L’obiettivo di tale progetto è volto ad assicurare lo Sviluppo Sostenibile, uno dei 17 goal dell’Agenda 2030, incentivando una crescita economica duratura, inclusiva e sostenibile anche mediante un’occupazione piena e produttiva e un lavoro dignitoso per tutti.

Entro il 15 Marzo 2022 la candidatura del borgo molisano che si aggiudicherà l’ammontare di 20 milioni di euro volti al recupero del patrimonio architettonico, culturale e ambientale per il rafforzamento dell’attrattività dei borghi o dei centri storici di piccola dimensione attraverso il recupero di spazi urbani, edifici storici o culturali, nonché elementi distintivi del carattere identitario.

Il Comune di Bojano candida il borgo di Civita Superiore con l’obiettivo di sviluppare nuove funzioni, infrastrutture e servizi nel campo della cultura, del turismo, del sociale, della ricerca, in grado di costituire occasioni di rilancio occupazionale e di promozione di una rinnovata attrattività residenziale, nel segno di una migliore qualità della vita grazie ai vantaggi di un contesto che integra valori culturali, paesaggistici e delle tradizioni con innovazione, nuove tecnologie e green economy.

L’Amministrazione comunale Ruscetta, con largo consenso popolare, punta e riparte dall’antico borgo Normanno: “La forza di Civita è Civita stessa, grazie alla capacità di attrarre turisti e per la storia che si cela nell’antico borgo.” – affermano da Palazzo San Francesco.

Ed aggiunge l’Ing. Liberato Gentile – consigliere con delega all’urbanistica: “La frazione bojanese rispetterebbe a pieno i criteri del bando, in quanto il borgo presenta meno di 300 unità abitative, è distaccato dal centro urbano. Ed inoltre, dati Istat alla mano, il Comune ha subito un spopolamento minimo superiore all’8% negli ultimi venti anni. Non in ultimo, è un’area di interesse paesaggistico, un’area protetta circondata da tratturi ed è una delle tappe della via Francigena”.

Il Comune di Bojano, ha puntato sulla cooperazione e sulla co-progettazione, ricevendo più di 50 adesioni tra Enti pubblici e privati in meno di una settimana, per mettere insieme risorse, idee e soluzioni. Tra questi: l’Università degli Studi del Molise, il Dipartimento di Ingegneria Meccanica della Federico II di Napoli, il CeRITT, un istituto di studio e di ricerca inerente alla geografia e alla gestione dell’innovazione per il territorio, e industrie leader a livello internazionale nell’ambito del fotovoltaico e dello sviluppo sostenibile.

L’Amministrazione comunale crede fermamente nel poter far rinascere Civita, tanto da non ancorarsi alla mera candidatura progettuale, osando fino all’istituzione di un logo ufficiale che vuole narrare di quella cultura che sa rapire, tramandare dei paesaggi incontaminati e trasmettere quell’atmosfera di mistero che seduce generazioni secolari.

Affermano da Palazzo San Francesco: “Noi ci crediamo fermamente, soprattutto dopo aver coinvolto la comunità bojanese dalla quale abbiamo ricevuto tantissime idee e molteplici proposte riguardanti l’obiettivo comune di ristrutturare Civita. Una riqualificazione che per non essere fine a se stessa, deve necessariamente divenire rivitalizzante. Occorre donare una nuova vita al borgo densa di quotidianità pulsante. E’ necessario far leva sulla ricerca dei nuovi residenti in forma stabile, iniziando proprio dalla popolazione giovanile, da impiegare nelle strutture ricettive e nei diversi servizi proposti. Senza dimenticare l’integrazione del target della popolazione adulta, attenzionabile tramite residenze per lavori in smart-working, “nomadi digitali”, artisti itineranti e tutti i servizi frutto della coprogettazione con soggetti pubblici e privati che hanno già manifestato interesse. In questo modo si darà vita ad un’economia circolare imperniata su due elementi cardine: turismo e cultura.”

Concludono: “E’ l’occasione che ogni bojanese stava aspettando da decenni, perché Civita ha un potere seducente, emana quel magnetismo che induce ogni suo visitatore a pensare almeno per una volta: ma si, io quassù ci verrei davvero a vivere.”