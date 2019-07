Atto vandalico ai danni della Delicata Civerra, cittadini indignati (FOTO)

CAMPOBASSO

Ancora un atto di vandalismo in città. Questa volta, ad essere preso di mira uno dei più importanti monumenti storici del capoluogo. Un cestino dei rifiuti scardinato dinanzi la Chiesa di San Bartolomeo e danneggiato, probabilmente dal lancio di un sasso, uno dei vetri all’ingresso della Torre della Delicata Civerra. Questo è lo scenario che una signora si è trovata innanzi stamane denunciando l’accadut osul gruppo facebook “Stop ai cafoni a Campobasso”. Al momento sono ancora sconosciuti gli autori di questo ignobile gesto, ma non è escluso che il sistema di videosorveglianza possa incastrare i vandali. L’episodio ha suscitato una profonda indignazione non solo tra i residenti del centro storico ma anche e soprattutto tra coloro che hanno a cuore la storia e i monumenti della città. Numerosi, infatti, sono i commenti a seguito del post che condannano il gesto. In corso le indagini su quanto accaduto.