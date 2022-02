Atto intimidatorio a Iacovino e Fiorato, pronta l’interrogazione parlamentare

L’avvocato molisano: “Hanno bruciato una macchina ma non hanno scalfito la nostra dignità. Il vile attentato ci dice che stiamo percorrendo la strada giusta”. L’Usigrai: “E’ un gravissimo episodio. Si faccia luce”

“Hanno bruciato una macchina ma non hanno scalfito la nostra dignità”. Sono queste le parole che l’avvocato molisano, Vincenzo Iacovino, ha pubblicato su Facebook il giorno dopo l’atto intimidatorio che ha riguardato lui e la compagna, la giornalista Cinzia Fiorato.

“Hanno acceso la macchina della solidarietà e della legalità che viaggia con tante persone a bordo. Siamo ancora la maggioranza.

Il vile attentato di ieri ci dice che stiamo percorrendo la strada giusta e non ci fermerà nessuno. Noi combatteremo sempre per la legalità e la verità e non inchineremo mai la testa di fronte all’ingiustizia.

Ringraziamo tutti coloro che ci hanno manifestato la loro vicinanza, la loro sensibilità e umanità e anche chi sta facendo gesti concreti di solidarietà”.

Sul caso che ha scosso e indignato l’opinione pubblica, è intervenuta anche l’Usigrai che in un Tweet ha espresso solidarietà e vicinanza alla collega Cinzia Fiorato.

“L’incendio dell’auto della giornalista del Tg1 – afferma l’Usigrai – è un gravissimo episodio. Si faccia subito luce su quello che è accaduto e si individuino i responsabili”.

Ha preparato una interrogazione parlamentare per fare luce sulla vicenda il deputato FdI Federico Mollicone.

“Solidarietà a Cinzia Fiorato e al compagno Vincenzo Iacovino per l’attentato subito alla propria automobile. Il servizio pubblico – ha affermato Mollicone – intervenga a loro tutela e il Ministero dell’Interno accerti immediatamente le responsabilità e garantisca la loro incolumità.

Presenteremo atti parlamentari in questo senso”.